Vítima está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Vítima está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de CaxiasArquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 15/07/2024 21:59

Rio - Gessé Souza dos Reis, de 30 anos, que foi baleado durante uma abordagem policial coxa direita em Magé , na Baixada Fluminense, passará por uma nova cirurgia nesta quarta-feira (17). O homem que, de acordo com familiares, é diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), segue internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada.

O caso aconteceu na última quarta-feira (10). Segundo a família de Gessé, uma viatura da Polícia Civil teria se aproximado enquanto ele andava pelo bairro Parque dos Artistas, a caminho da casa da irmã. O homem teria se assustado e corrido para dentro de um terreno, onde um policial teria atirado contra ele.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao HMAPN. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, Gessé deu entrada com uma perfuração por arma de fogo na coxa direita. Após ser constatada uma fratura exposta no fêmur direito, ele passou por uma cirurgia, sem intercorrência.

Na tarde desta segunda-feira (15), a vítima seguia internada, lúcida, orientado e estável. Gessé fará uma nova cirurgia na quarta-feira (17).

O caso está sendo investigado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil. No sábado (13), a corporação contou ao DIA que Gessé teria encurralado um agente, que, para "resguardar sua segurança e integridade física, realizou um disparo de arma de fogo na direção do chão".

A nota afirma que um estilhaço feriu a perna da vítima, e que ele foi socorrido pelos agentes e encaminhado à uma unidade da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Ainda segundo a Civil, o registro de ocorrência, feito na 66ª DP (Piabetá), não foi realizado pelo policial que realizou o disparo. Ele já prestou depoimento e a investigação segue em andamento.