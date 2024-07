Caso é investigado pela 39ª DP (Pavuna) - Reprodução / Google Street View

Publicado 15/07/2024 19:30

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um eletricista, ocorrida na última sexta-feira (12), após uma queda enquanto ele trabalhava em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Tiago Miranda de Souza, de 38 anos, teria caído de uma altura de cerca de 13 metros quando fazia um reparo em um poste.

O homem estava no cesto aéreo de um caminhão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação (RioLuz) quando o acidente aconteceu. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte de Tiago foi traumatismo craniano.

O eletricista foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele chegou ainda com vida na unidade, mas, apesar dos trabalhos da equipe médica, não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pela 39ª DP (Pavuna). Agentes da delegacia apreenderam o caminhão onde a vítima estava. A investigação busca entender se houve algum problema com o aparelho de sustentação do veículo que possa ter provocado a queda e, consequentemente, a morte de Tiago.

Segundo o delegado André Prates Fraga, os laudos periciais estão previstos para ficarem prontos ainda nesta semana.

Questionada, a RioLuz informou que o caminhão relacionado a morte de Tiago e toda a frota estão com as vistorias e manutenções em dia. A companhia lamentou o falecimento do eletricista e esclareceu que o serviço de prover e manter a iluminação da cidade é operacionalizado pela concessionária Smart Luz, que está prestando toda a assistência à família.