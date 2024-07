Criminoso aponta uma pistola para as vítimas - Reprodução

Publicado 15/07/2024 17:33 | Atualizado 15/07/2024 18:08

Rio - Um grupo de jovens foi rendido por dois homens em uma moto na porta de casa, na madrugada de domingo (15), no Grajaú, na Zona Norte do Rio. O crime foi flagrado pela câmera de segurança da residência.



A ação aconteceu por volta da meia-noite, na Rua Itabaiana. Nas imagens é possível ver o grupo com cinco jovens no portão de casa. Uma moto chega e o piloto para o veículo na calçada. Ao darem conta da ação, as vítimas tentam correr para dentro da residência, para se proteger. Contudo, o homem no carona salta da motocicleta, com uma arma em punho, e entra atrás dos jovens.

Veja o vídeo:

As câmeras no quintal da residência mostram o criminoso apontando uma pistola para as vítimas e pegando bolsas e celulares. Em seguida, ele deixa a residência na garupa do comparsa.



De acordo com a 20ª DP (Vila Isabel), um homem foi conduzido por policiais militares à unidade e reconhecido pelas vítimas como o autor do assalto. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. O caso foi encaminhado à Justiça.