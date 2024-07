Suspeito foi preso com radiotransmissor - Divulgação

Publicado 15/07/2024 17:15 | Atualizado 15/07/2024 17:16

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho prenderam, nesta segunda-feira (15) um homem que monitorava agentes na região. A PM não informou se ele faria parte do tráfico ou de alguma milícia.



Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento na Rua Cáceres quando localizaram o suspeito. Com ele, foi apreendido um radiotransmissor.



Os policiais conduziram o homem para a 25ª DP (Engenho Novo). A reportagem procurou a Polícia Civil para apurar a situação de momento dele, se permanece detido ou foi liberado, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.