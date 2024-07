Denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Rio ao TJ - Divulgação

Publicado 15/07/2024 15:26 | Atualizado 15/07/2024 15:38

Rio - Dois integrantes da família Avelino foram denunciados à Justiça por três crimes de homicídio qualificado e cinco tentativas de homicídio qualificado. São eles: João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira, conhecido como João Pedro Avelino, que já está preso, e Felipe Aguiar de Oliveira Filho, o Filipinho Avelino. A denúncia partiu di Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), divisão do Ministério Público do Estado do Rio.

De acordo com as investigações – que tiveram apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) –, os crimes teriam ocorrido em 23 de outubro de 2022, em uma festa de um clube em Paraíba do Sul. O alvo único da dupla foi o policial militar George Rodrigo Mendes. A motivação seria vingança por outros integrantes da família, dona de terras na cidade de Vassouras e conhecida por um histórico de episódios de violência, terem sido presos em 2022 por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

A pedido do Gaeco, a 2ª Vara de Paraíba do Sul determinou a conversão da prisão de João Pedro Avelino de temporária para preventiva e expediu mandados de busca e apreensão em Paraíba do Sul e em Rio Maria (PA). Os mandados foram cumpridos nesta segunda-feira (15), em ação deflagrada em conjunto com a DHBF, o Gaeco do MP do Pará e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Pará. Sobre Filipinho, o MP informou que a Justiça recebeu a denúncia contra ele, mas a prisão não foi decretada até o momento.

No atentado no sítio de Paraíba do Sul, Filipinho conduziu o carro que levou a dupla ao local, e João Pedro foi o responsável pelos disparos, que mataram outras duas pessoas, além de George Rodrigo. Os promotores apontam que o crime foi cometido por motivo torpe e sem possibilidade de defesa por parte da vítima – que foi baleada na parte de trás da cabeça enquanto assistia a um show. A aglomeração no local no momento do crime seria outro agravante.

O MP informou ainda que algumas testemunhas, ao tomarem conhecimento de que os acusados seriam integrantes da família Avelino, teriam tentado alterar seus depoimentos e até manifestado o desejo de deixar o país.

João Pedro Avelino já responde por duplo homicídio, em Novo Repartimento, no Sudeste do Pará, onde foi preso em 16 de maio deste ano.