Familiares e amigos se despediram de Fábio Toshiro Kikuta nesta segunda-feira (15)Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/07/2024 17:37 | Atualizado 15/07/2024 19:38

Rio - "A gente espera justiça. Nada vai trazer ele de volta e amenizar a nossa dor". O desabafo é de Bárbara Muradas, amiga do fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, que morreu atropelado por um carro no Recreio dos Bandeirantes, no mesmo dia do seu casamento. Ele foi enterrado na tarde desta segunda-feira (15) no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

Familiares e amigos compareceram na cerimônia para prestar as últimas homenagens. Emocionada, Bruna Vilarinho, viúva da vítima, recebeu apoio dos presentes e, ao mesmo tempo, demonstrou força para consolar pessoas próximas a Fábio.

"A Bruna é uma fortaleza. Quando eu entrei, ela que me consolou. Pelo o que os parentes e os amigos dela falam, ela é uma mulher muito forte, que já passou por muita coisa na vida. Pedimos a Deus para consolá-la, confortar seu coração e nós estaremos aqui. O meu amigo foi embora, mas a gente ficou para ela. Eu amava muito ele. Vou sentir falta dele todos os dias", disse a amiga Bárbara Muradas.

Fábio morreu atropelado na noite de sábado (13) na Avenida Lúcio Costa , no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o homem atravessando na companhia da mulher para seguir com a comemoração de seu casamento, ocorrido horas antes em Guaratiba, também na Zona Oeste. Quando ele já estava no meio da pista, um carro modelo BMW, dirigido pelo influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, o atropelou. A vítima morreu no local.

Câmera flagra momento em que fisioterapeuta morre atropelado no Recreio.



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/N0KTCGkH1f — Jornal O Dia (@jornalodia) July 15, 2024

Durante o velório, Bárbara pediu justiça para o caso. Ela contou que o amigo vivia o dia mais feliz de sua vida quando o atropelamento aconteceu.

"Ele reencontrou o amor da vida dele. Ele estava na melhor fase da vida dele sem dúvidas. Foi o dia mais feliz da vida dele. Poucas pessoas têm a oportunidade de reunir todos os amigos antes de partir. Ele era um cara tão bom que Deus deu esse privilégio a ele. Ele pôde de fato reunir todas as pessoas que ele amava no dia da partida dele. A gente espera Justiça e que de fato ela seja feita. A gente só quer isso. Nada vai trazer ele de volta. Nada vai amenizar a nossa dor e a da Bruna", completou Muradas.

Fábio ainda deixa um filho adolescente que mora com a mãe nos Estados Unidos. O menino chegou nesta segunda no Brasil para se despedir do pai.

O fisioterapeuta trabalhava no Hospital Samaritano de Botafogo, na Zona Sul do Rio, desde 2013. A unidade lamentou a perda do funcionário.

"O Hospital Samaritano Botafogo lamenta profundamente o falecimento de Fábio Toshiro Kikuta, colaborador querido do setor de Fisioterapia da instituição, tendo se dedicado a recuperação de pacientes internados desde 2013. O Samaritano se solidariza com a esposa, familiares, amigos pessoais e colegas de trabalho de Fábio", disse em nota.

Motorista considerado foragido

Vitor Belarmino, que dirigia o carro, é considerado foragido desde este domingo (14) quando a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra ele pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor

Segundo testemunhas, o homem fugiu do local logo após o atropelamento. Ele ainda teria retirado o corpo de Fábio de dentro de seu carro, um modelo conversível, pois, com o impacto, a vítima invadiu o veículo.

O automóvel foi apreendido em um condomínio da região por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que encontraram vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado no interior do carro. A investigação da delegacia segue em andamento.

Vitor acumulava mais de 280 mil seguidores no Instagram, mas após o caso teve a conta desativada. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do influenciador. O espaço está aberto para manifestações.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta segunda-feira (15), pedindo informações sobre seu paradeiro . As denúncias podem ser realizadas de forma anônima através da Central de Atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp (021) – 2253-1177 e do aplicativo Disque Denúncia RJ.

