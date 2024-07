Fábio e a mulher durante o casamento, momentos antes do atropelamento - Rede Social

Fábio e a mulher durante o casamento, momentos antes do atropelamentoRede Social

Publicado 15/07/2024 11:10 | Atualizado 15/07/2024 12:20

Rio - O fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, que morreu após ser atropelado na Avenida Lúcio Costa , no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, no último sábado (13), tinha acabado de se casar. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido por um veículo. O motorista, o influenciador Vitor Vieira Belarmino, fugiu sem prestar socorro e é considerado foragido da Justiça.

O sepultamento do noivo está marcado para esta segunda-feira (15), às 15h, no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte. O sepultamento do noivo está marcado para esta segunda-feira (15), às 15h, no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

Segundo familiares e amigos, o casamento ocorreu em um sítio em Guaratiba, horas antes do acidente. "Eu estava nesse casamento, eu produzi a noiva, eu abracei o noivo, eles estavam tão felizes! Esse homem não faz ideia da dor que causou, uma tristeza para toda vida. Se nós fornecedores estamos desolados, imagina a família, imagina a noiva que estava com ele na hora do atropelamento e quase foi levada junto! Que a justiça seja feita!”, disse uma maquiadora.



"Ela (noiva) estava tão feliz , bati tanto papo com ela sobre esse grande e especial momento, estou devastado com essa notícia, trabalho onde eles moram e tenho um carinho enorme. Que difícil", comentou um amigo.



"Lamento profundamente! Ainda não consigo acreditar na frieza dos fatos. Tive a honra de conhecer esse casal incrível, gente do bem, honesta, inteligente, amiga, que reabilita pessoas, que cuidam de gente. Como se reconstruir?", questionou uma amiga.



"Devastou uma família, um casal tão querido e estavam super felizes com o casamento, que a Justiça seja feita e esse infeliz pagar pelo que fez", lamentou outro.



Segundo testemunhas, a vítima caiu dentro do carro de luxo modelo conversível do influenciador. Em seguida, Vitor e outros quatro ocupantes do veículo retiraram o corpo e fugiram do local.



"Passei no sábado na Avenida Lúcio Costa e o acidente havia acabado de acontecer. O corpo da vítima ainda estava no chão e a esposa chorando desesperada sentada no meio fio. Triste demais a cena. Meus sentimentos", explicou uma testemunha.



Fábio trabalhava no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e era muito querido pelos colegas de profissão. "Nosso amigo, excelente fisioterapeuta, nosso hospital sentirá sua falta. Que Deus te receba de braços abertos e que seus familiares sejam consolados", disse um comentário.



"Toshiro era um ótimo fisioterapeuta, ótimo colega de trabalho. A esposa foi a melhor chefe que eu já tive, pessoa incrível. Muito triste em saber que o final do casamento terminou assim", relatou outro colega.

Em nota, a unidade de saúde também lamentou o caso. "Colaborador querido do setor de fisioterapia da instituição, tendo se dedicado a recuperação de pacientes internados desde 2013. O Samaritano se solidariza com a esposa, familiares, amigos pessoais e colegas de trabalho de Fábio", disse em comunicado.



Manchas de vinho encontradas no veículo

Câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Nas imagens, Fábio aparece de mãos dadas com a mulher, quando é atropelado. Por pouco, a noiva também não foi atingida.



Após a tragédia, os agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) encontraram o carro em um condomínio da região. No veículo, foram encontrados vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado no interior do carro.



A investigação está em andamento. De acordo com a Polícia Civil, a autoridade policial representou pela prisão do autor, que foi decretada pela Justiça no domingo (14). Agentes realizam diligências para localizá-lo.

Vitor acumulava mais de 280 mil seguidores no Instagram, mas após o caso teve a conta desativada. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do influenciador. O espaço está aberto para manifestações.