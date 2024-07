Câmeras de segurança flagraram o atropelamento - Reprodução / Rede sociais

Publicado 14/07/2024 17:56 | Atualizado 14/07/2024 18:10

Rio - O Tribunal de Justiça expediu, neste domingo (14), um mandado de prisão temporária contra o influenciador Vitor Vieira Belarmino, motorista que atropelou e matou Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.De acordo com uma testemunha, a vítima caiu dentro do carro de luxo modelo conversível do suspeito. Em seguida, o condutor e outras quatro ocupantes do veículo retiraram o corpo e fugiram do local. Ainda segundo a testemunha, o grupo despejou copos de bebida para fora do automóvel após o atropelamento. Câmeras de segurança flagraram a ocorrência e Vitor estaria acima da velocidade permitida na via.Em perícia realizada no carro, os policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado no interior do carro.