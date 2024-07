Atropelamento ocorreu na noite deste sábado (13) próximo ao CDesign Hotel, no Recreio - Reprodução / Google Street View

Atropelamento ocorreu na noite deste sábado (13) próximo ao CDesign Hotel, no RecreioReprodução / Google Street View

Publicado 14/07/2024 10:18 | Atualizado 14/07/2024 12:22

Rio - Um homem, identificado como Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, morreu ao ser atropelado por um carro, na noite deste sábado (13), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Recreio foram acionados para o acidente na Avenida Lúcio Costa, altura do n° 17.370, às 23h40.

A corporação informou que quando os bombeiros chegaram ao local, Fábio já estava morto. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

A Polícia Militar informou que agentes do 31ºBPM (Barra da Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. Aos policiais, um popular informou sobre um atropelamento, onde o motorista havia saído sem prestar socorro à vítima.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Disse, ainda, que a perícia foi realizada no local e os agentes realizam diligências para localizar o autor do delito e esclarecer todos os fatos.