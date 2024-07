Governador Cláudio Castro usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido - Arquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Governador Cláudio Castro usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorridoArquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 14/07/2024 07:55

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), publicou, na noite deste sábado (13), uma nota de repúdio após o atentado sofrido pelo ex-presidente e candidato à reeleição dos Estados Unidos Donald Trump.

"Expresso meu repúdio ao atentado contra Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos. O episódio lastimável que presenciamos hoje é uma afronta inadmissível à democracia mundial", diz trecho da publicação.

Castro ainda pede que as autoridades americanas investiguem o caso com rigor.

A livre expressão de ideias e opiniões político-partidárias é garantia do Estado Democrático e tem valor inestimável. É necessário que as autoridades americanas investiguem o caso com rigor a fim de se prezar por eleições livres e seguras para todos."

Donald Trump foi retirado do palco de comício em Butler, na Pensilvânia, neste sábado, após disparos serem ouvidos. Em imagens gravadas durante o comício, é possível ver o ex-presidente sendo retirado do palco por agentes do Serviço Secreto.

Após cair no chão, o ex-presidente dos Estados Unidos foi visto com sangue na orelha direita após os disparos, enquanto era cercado por agentes do serviço secreto, que o escoltaram de punho erguido para fora do local, diante de uma plateia cheia de apoiadores. Após o evento, o Serviço secreto afirmou que Trump 'está a salvo' após incidente em comício.

O atirador que tentou atingir o ex-presidente Donald Trump morreu. A informação foi divulgada por veículos internacionais, como Washington Post. Além dele, um espectador também teria vindo a óbito. "O promotor público do condado de Butler, Richard Goldinger, disse que duas pessoas estão mortas, incluindo um aparente atirador", informou o The Washington Post.

Bolsonaro também se pronunciou

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos demonstraram solidariedade a Donald Trump, após atentado ao candidato republicano à presidência americana. A família Bolsonaro usou as redes sociais, na noite deste sábado (13), para enviar mensagens de apoio.

"Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação e nos veremos na posse. Jair Bolsonaro", escreveu o ex-presidente usando uma imagem de Trump ferido.