criminosos aparecem fortemente armados em um baile funk no Morro dos PrazeresReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/07/2024 11:43 | Atualizado 14/07/2024 12:15

Rio - A Polícia Civil investiga um grupo de criminosos que, em um vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (13), aparece fortemente armado em um baile funk no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região Central do Rio.



Nas imagens, ao menos oito fuzis estão apontados para cima enquanto a música toca em uma quadra lotada. O vídeo, que tem 20 segundos, já soma mais de 100 mil visualizações.

Baile no Morro dos Prazeres CV pic.twitter.com/JyYdKHhaMP — CRIME NEWS (@crimeenews) July 13, 2024



Em nota, a Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos.



Em agosto do ano passado, um vídeo semelhante foi compartilhado pelo delegado Fabrício Oliveira, então titular da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio.

Nas imagens, homens armados com fuzis aparecem no baile funk na Vila do João, Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Em determinado momento, o grupo começa a atirar para o alto enquanto algumas pessoas correm e outras tentam se proteger dos disparos.