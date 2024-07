Criança e quatro homens são baleados em Pilar, no município de Duque de Caxias, neste domingo (14) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/07/2024 21:40

Rio - Uma criança e quatro homens foram baleados na tarde deste domingo (14), no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, criminosos encapuzados passaram de carro atirando para dentro de um bar. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no mesmo município.

A criança de 6 anos foi atingida com um tiro na cabeça e está no centro cirúrgico do hospital. O seu quadro de saúde é considerado gravíssimo.



Também se encontra no centro cirúrgico um homem, de aproximadamente 21 anos, que foi baleado em três lugares: no tórax, abdômen e mandíbula. O estado de saúde dele é considerado grave. O terceiro ferido foi identificado como Carlos Alberto do Nascimento Faria, 26 anos. Ele foi baleado na perna esquerda e tem estado de saúde estável.

Douglas Augusto, de 37 anos, foi baleado na mão e no braço. Ele está estável e lúcido. A quinta vítima é um homem de aproximadamente 45 anos, ainda não identificado. Ele foi baleado no abdômen e tem estado de saúde estável.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionados neste domingo (14) para uma ocorrência no Hospital Municipal Adão Pereira, após informações de que pessoas teriam dado entrada na unidade baleadas. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).