Serviço de energia na Ilha do Governador foi normalizado nesta tarde pelos operadores - Divulgação / Light

Publicado 14/07/2024 16:14

Rio - Após um novo apagão na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (14), o prefeito Eduardo Paes criticou as atividades da Light, empresa responsável pelo fornecimento de luz na cidade. Segundo a concessionária, a falta de energia foi ocasionada por um problema no sistema de alta tensão na região.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Paes declarou que os apagões na Ilha são "inaceitáveis". "Precisamos da mão firme do Governo Federal para obrigar que a concessionária faça os investimentos necessários e definitivos, evitando que a situação se repita. Sem capacidade de investir, essa concessão não merece ser renovada", contestou o prefeito.

A empresa registrou às 8h38 que "alguns trechos" do bairro estavam sem luz, e às 12h50 informou que o serviço foi completamente restabelecido. O problema gerou revolta nos moradores, que também questionaram o serviço nas redes sociais.

"Na mesma semana minha casa já ficou sem água e sem luz, o que está acontecendo com a Ilha do Governador? Meu Deus do céu", questiona Sheila Mattos.

"A Ilha do Governador é um bairro importantíssimo para a cidade, temos o Aeroporto Internacional do Galeão e, mesmo assim, não tem luz, água e segurança", comenta Adler Santos.

"O pior é que falta luz na Ilha do Governador e ainda ficamos sem sinal de celular. Me sinto na era das cavernas… Até quando?", reclama Lívia Gouveia.

Os relatos partem de diversos locais, como Jardim Guanabara, Moneró, Portuguesa, Cacuia, Ribeira, Jardim Carioca, entre outros. A Light informou que algumas áreas da Ilha de Paquetá também ficaram sem energia.

Apagões reincidentes

O começo de 2024 foi conturbado para os moradores da Ilha do Governador, devido aos constantes apagões e faltas de energia. No início de fevereiro, a região chegou a ficar 24h sem luz, por conta de uma ocorrência em uma subestação da Light. Os problemas começaram a ser relatados no dia 11 de janeiro.

O Procon-RJ aplicou duas multas na concessionária de energia por falhas na prestação dos serviços, que totalizaram o valor de R$ 9,5 milhões.

Para corrigir os problemas, a Light anunciou, ainda em janeiro, obras de modernização e fortalecimento da rede de abastecimento de energia que atende à Ilha do Governador e também à Ilha de Paquetá, os locais atingidos pela nova falta de energia neste domingo. O investimento total previsto foi de R$ 100 milhões.