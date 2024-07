Apesar do céu nublado, movimentação na orla do Leblon foi alta neste domingo (14) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/07/2024 13:24 | Atualizado 14/07/2024 13:27

Rio - A manhã nublada e fria (para os padrões do Rio) não foi suficiente para espantar os cariocas dos passeios à beira-mar neste domingo (14). Na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, Zona Sul, a movimentação foi intensa de gente caminhando, se exercitando e aproveitando a folga.

O Alerta Rio marcou uma máxima de 28°C neste domingo, com mínima de 17°C e sem previsão de chuva, após uma madrugada de chuviscos em poucas áreas das zona Norte e Oeste.E será sem chuva que a semana deve começar na capital. Mas a boa notícia será por apenas um dia, já que, na terça-feira (16), a previsão indica novas precipitações, com o tempo sendo influenciado por um sistema de baixa pressão no oceano.A segunda (15) vai amanhecer nublada, mas com o sol brilhando um pouco mais do que neste domingo. Os ventos são fracos a moderados e está prevista uma queda de 5°C na máxima, que deve ficar em 23°C, com mínima de 16°C, levando um pouco mais de frio à cidade.Os termômetros vão marcar a mesma temperatura na terça-feira (16), com previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, a partir do final da tarde. Os ventos também vão variar de fracos a moderados.A chuva vai continuar caindo durante a madrugada de quarta-feira (17), mas o dia já deve começar seco e com um pouco menos de nebulosidade. Ainda de acordo com o Alerta Rio, a máxima para o dia é de 26°C, 3°C a mais do que a de terça. A mínima segue em 16°C.O sol deve voltar a brilhar com toda a potência na quinta-feira (18), quando há a previsão de céu claro. Apesar disso, a temperatura segue o mesmo padrão, com máxima de 27°C e mínima de 15°C.