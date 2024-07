Somente veículos com tag podem utilizar a pista automática - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/07/2024 14:58

Rio - A Ponte Rio-Niterói é uma das vias mais utilizadas no Rio de Janeiro diariamente e seu fluxo depende de vários fatores, como o horário e o dia da semana. Normalmente, o tempo de travessia em ambas as direções dura cerca de 13 minutos, porém, um levantamento feito pela EcoPonte, concessionária responsável, apontou que o uso irregular de pistas exclusivas para pagamento via tag se tornou mais um motivo para ser somado ao cálculo.

De acordo com os dados, cerca de 1.273 veículos fazem uso indevido da pista por dia, causando retenção na praça de pedágio e sobrecarga nos funcionários que precisam atender esse usuário.

De janeiro a junho deste ano, aproximadamente 232 mil carros utilizaram a pista irregularmente na Ponte Rio-Nitéroi. Dentro deste número, é possível estabelecer uma média de 38.600 veículos por mês.

Com objetivo de diminuir esse quantitativo, a Polícia Rodoviária Federal faz ações contínuas para que motoristas parem com a prática, que atrapalha o fluxo na via.

Mesmo sendo expressivo, o total de veículos que utilizaram a pista de forma irregular em 2024 foi menor que em 2023. Com as ações da PRF, houve uma redução de 9% na média diária. No ano passado, eram registrados 1.393 veículos por dia.

Em nota, a EcoPonte ressaltou a importância de que motoristas utilizem a pista correta e destinada a que seu veículo se encaixe.

"De qualquer forma ainda é bem alto o número de veículos que realizam a prática incorreta e por isso a concessionária vem trabalhando em parceria com a PRF e a ANTT para mitigar esses impactos."