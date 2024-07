Ex-governador lamentou a morte do pai, Sérgio Cabral Santos, nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Ex-governador lamentou a morte do pai, Sérgio Cabral Santos, nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Publicado 14/07/2024 14:43 | Atualizado 14/07/2024 16:23

Rio - O jornalista e escritor Sérgio Cabral Santos será velado no fim da manhã desta segunda-feira (15), na sede náutica do Vasco da Gama, na Lagoa, Zona Sul do Rio. A cerimônia está marcada para 8h e deve terminar por volta de meio-dia.

O pai do ex-governador Sérgio Cabral morreu aos 87 anos, na manhã deste domingo (14), após ficar internado por mais de 60 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, e estava com a saúde fragilizada desde o começo do ano.

Nas redes sociais, o filho do jornalista publicou um vídeo anunciando a morte do pai. "Meu pai acabou de falecer, ele resistiu três meses. Peço a vocês que orem por ele, pela alma dele e por tudo que ele fez no Rio, Brasil, pela música e futebol, pela família linda que ele construiu, nos ensinou a ser vascaínos, a amar a música, a rejeitar o preconceito e amar o Rio. Então, divido com vocês essa dor da perda do meu pai", disse o ex-governador.

Nascido em Cascadura, na Zona Norte, Sérgio Cabral começou sua carreira em 1957 como repórter do Diário da Noite. Um dos fundadores do jornal "O Pasquim" e editor de vários jornais e revistas por décadas, ele foi autor de mais de 20 livros, como as biografias de Pixinguinha, Almirante, Nara Leão, Ary Barroso, Tom Jobim e Ataulfo Alves.

Com o livro sobre Pixinguinha, inclusive, o escritor ganhou o concurso de monografias sobre música popular, instituído pela Fundação Nacional de Artes (Funarte), em 1977.

Cabral também foi parceiro de Rildo Hora na composição de diferentes canções como Janelas Azuis, Visgo de Jaca, Velha-Guarda da Portela e Os Meninos da Mangueira. No mundo do Carnaval, trabalhou como repórter nos desfiles das escolas de samba na década de 60. Ele também foi comentarista das apresentações passadas na TVE e na TV Manchete. Cabral até escreveu um livro sobre as agremiações na década de 90.

Vida na política

Assim como o filho, ele também teve carreira na política, sendo vereador do Rio na década de 80, tendo atuado na elaboração da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor da cidade. Entre os projetos de sua autoria transformados em lei, está o que constitui o bairro de Santa Teresa em área de proteção ambiental e o que obriga a construção de salas de espetáculos nos centros comerciais construídos no Rio.

No cargo de Secretário Municipal de Esportes e Lazer (1987/1988), criou a Fundação Rio Esporte entre outras atuações destacadas. Em 1993, teve seu nome aprovado pela Câmara de Vereadores para exercer a função de Conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM) substituindo o conselheiro aposentado Luiz Alberto Bahia.

Saúde fragilizada

Cabral completou 87 anos em 27 de maio. Contudo, a festa de aniversário foi atrapalhada por um quadro de saúde fragilizado desde o começo de 2024. O jornalista estava internado há mais de 50 dias em uma UTI de uma unidade de saúde da capital. O ex-governador Sérgio Cabral Filho chegou a pedir orações para seu pai

Em 2017, o escritor passou por uma cirurgia de coluna na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio. Três anos depois, Sérgio Cabral precisou ser internado com um quadro de pneumonia aguda e ficou na CTI do mesmo hospital.