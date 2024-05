Sérgio Cabral Santos é pai do ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/05/2024 12:29 | Atualizado 27/05/2024 16:24

Rio - Através das redes sociais, o ex-governador Sérgio Cabral Filho pediu orações para o pai Sérgio Cabral, que está internado há mais de 50 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na publicação, o político contou que a saúde do pai se fragilizou nos últimos cinco meses. O jornalista completa 87 anos nesta segunda-feira (27).

"Hoje (segunda), meu pai faz aniversário. 87 anos de vida. Peço a cada um de vocês que faça uma oração por ele. Ele está internado na UTI há mais de 50 dias. Sua saúde se fragilizou nos últimos 5 meses. Minha mãe é uma leoa. Não desgruda dele. Estamos todos em oração pelo grande ser humano Sérgio Cabral. Parabéns, pai, pelos seus lindos 87 anos de vida. Um brinde ao maior carioca vivo. Te amo mais que tudo", escreveu.

Em 2017, o jornalista passou por uma cirurgia de coluna na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio. Três anos depois, Sérgio Cabral precisou ser internado com um quadro de pneumonia aguda e ficou na CTI do mesmo hospital.

Nascido em Cascadura, na Zona Norte, Sérgio Cabral começou sua carreira em 1957 como repórter do Diário da Noite. O jornalista também é responsável por muito do que se sabe sobre música brasileira. Um dos fundadores de 'O Pasquim', editor de vários jornais e revistas por décadas, Cabral pai é autor de mais de 20 livros, entre eles as biografias de Pixinguinha, Almirante, Nara Leão, Ary Barroso, Tom Jobim e Ataulfo Alves.

O pai do ex-governador também foi vereador da cidade do Rio por três legislaturas, entre 1983 e 1993. Neste mesmo ano foi indicado para ser conselheiro do Tribunal de Contas do município, cargo que ocupou até maio de 2007, quando se aposentou ao completar 70 anos de idade.