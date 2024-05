Pacientes no chão da Clínica da Família Adib Jatene durante tiroteio na Maré - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/05/2024 19:34

Rio - Profissionais e pacientes, entre eles idosos e crianças, ficaram encurralados durante um intenso tiroteio, na manhã desta segunda-feira (27), na Clínica da Família Adib Jatene, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir o som dos disparos e ver pessoas deitadas no chão para se protegerem dos disparos. Veja as imagens abaixo.



Profissionais e pacientes da Clínica da Família Adib Jatene, no Complexo da Maré, ficaram encurralados durante um tiroteio na comunidade, na manhã desta segunda-feira (27).



O Complexo da Maré foi alvo de uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) , que resultou em um confronto entre criminosos que dominam a região. Devido à operação, a Clínica da Família Adib Jatene acionou o protocolo de acesso mais seguro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), "para segurança de profissionais e usuários, a clínica suspendeu o funcionamento na manhã desta segunda-feira (27)". A Clínica da Família Jeremias Moraes de Silva também teve que suspender o funcionamento.

Moradores relataram intensa troca de tiros desde a madrugada desta segunda-feira (27). De acordo com o perfil Onde Tem Tiroteio (OTT), os primeiros tiros foram ouvidos na comunidade Nova Holanda, às 4h47. "Aqui na Maré, os tiros começaram por volta das 4h", disse um homem, que gravou o barulho dos disparos. "As crianças da Maré não têm um dia de paz", escreveu uma moradora.