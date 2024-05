Policiais militares realizam uma operação nas comunidades do Complexo da Maré, na Zona Norte - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Policiais militares realizam uma operação nas comunidades do Complexo da Maré, na Zona NorteArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/05/2024 08:14 | Atualizado 27/05/2024 08:16

Rio - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizam, na manhã desta segunda-feira (27), uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte. Nas redes sociais, moradores relataram intensa troca de tiros desde a madrugada. Além disso, dois blindados foram vistos circulando pelas ruas da região.

De acordo com o perfil Onde Tem Tiroteio (OTT), os primeiros tiros foram ouvidos na comunidade Nova Holanda, às 4h47. "Aqui na Maré, os tiros começaram por volta das 4h", disse um homem, que gravou o barulho dos disparos. "As crianças da Maré não têm um dia de paz", escreveu uma moradora.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 21 escolas não abriram as portas, por conta da operação. No entanto, a pasta não divulgou o número de alunos que ficaram sem aula.

A ação, segundo a Polícia Militar, tem o objetivo de realizar um cerco e reprimir a movimentação de criminosos. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do 22º BPM (Maré) também reforçam a segurança em todo o entorno do complexo e nas vias expressas.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda não respondeu sobre o impacto nas unidades. O espaço segue aberto.

*Em atualização