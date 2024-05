Publicado 28/05/2024 00:00

Lula se diz irritado com preço do arroz e autoriza importação de 1 milhão de toneladas para controlar valor e garantir abastecimento. Caso fosse mais ao supermercado, presidente não estaria surpreso. No mês passado, alimentos subiram o triplo da inflação.

Três anos após Talibã retomar o poder no Afeganistão, Rússia anuncia que deixará de classificar grupo como terrorista. Cada vez mais próximo de ditaduras como China, Irã e Coréia do Norte, Putin mostra ao Ocidente que não terá pudor para conseguir aliados.