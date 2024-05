Rebecca Azevedo dos Santos foi presa usando um casaco de Anic Herdy, aponta a Polícia Civil - Divulgação

Publicado 27/05/2024 21:25 | Atualizado 27/05/2024 21:42

DIA, a delegada Cristiana Onorato, titular da 105ª DP (Petrópolis), disse acreditar que a peça de roupa estava na mala que Anic deixou no carro, no dia 29 de fevereiro, data do desaparecimento. Rio - Um funcionário que trabalha na casa de Lara Herdy, filha da advogada Anic Herdy , disse em depoimento que o casaco usado por uma das suspeitas de envolvimento no sequestro no momento da prisão pertencia à vítima. Ao, a delegada Cristiana Onorato, titular da 105ª DP (Petrópolis), disse acreditar que a peça de roupa estava na mala que Anic deixou no carro, no dia 29 de fevereiro, data do desaparecimento.

Em depoimento, o funcionário disse que identificou o casaco ao ver uma reportagem na televisão. Na imagem, é possível ver que Rebecca Azevedo dos Santos, apontada como amante de Lourival Correa Netto Fadiga, foi conduzida até o carro da Polícia Civil usando um casaco preto. Essa pode ser mais uma prova de que Rebecca sabia do plano de sequestrar a advogada e participou do crime.

Ainda segundo a delegada da 105ª DP, Gabriel, filho de Rebecca, defendeu a mãe dizendo que o casaco teria sido um presente de Anic para ele, quando o mesmo namorada Lara. No entanto, Lara negou o fato e disse que a mãe nunca daria o casaco para ele, pois Anic não gostava de Gabriel e era contra o relacionamento.

Quem é Rebecca Azevedo?

Rebecca Azevedo dos Santos, apontada como amante de Lourival, é acusada de ter viajado para Foz do Iguaçu para intermediar a compra dos quase 1 mil celulares para o mentor do sequestro de Anic. Para a Polícia Civil, Rebecca teria abrigado Lourival logo após o crime e ajudou a ocultar as provas do sequestro. Além disso, o celular dela foi rastreado pelos investigadores, que descobriram que a mesma manteve contato com Lourival minutos depois de Anic entrar no veículo do amante.

Ainda segundo as investigações, Rebecca entrou em contradição em seu depoimento ao dizer que viu Lourival pela última vez no dia 14 de março deste ano. A Polícia Civil descobriu que ela se hospedou em um hotel, próximo ao Aeroporto Santos Dumont, do dia 16 a 18 de março.



Além de Rebecca, o filho e a filha de Lourival, Henrique Vieira Fadiga e Maria Luíza Vieira Fadiga, também estão presos suspeitos de envolvimento no crime. Além do sequestro, a polícia acredita que Anic tenha sido morta e teve o corpo ocultado.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Rebecca, mas ainda não teve retorno.