O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro) Foto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 19:55

Rio - Uma idosa de 70 anos morreu após ser atropelada por um carro, na manhã desta segunda-feira (27), na RJ-106, na altura do km 5, em Rio do Ouro, em São Gonçalo. Conceição da Silva estava a caminho do trabalho quando foi atropelada tentando atravessar a pista sentido Itaipu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 8h20 e o caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro)

O condutor do veículo prestou socorro à vítima, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

Segundo a Polícia Civil, o autor e testemunhas prestaram depoimento. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.