Rivaldo Barbosa tem até cinco dias para prestar depoimentoReprodução

Publicado 27/05/2024 18:47 | Atualizado 27/05/2024 19:01

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira (27) que o delegado Rivaldo Barbosa seja ouvido pela Polícia Federal (PF) no âmbito das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco.

Moraes estipulou que o depoimento de Rivaldo deve ocorrer em até cinco dias. Na decisão, o ministro assegura o direito ao silêncio e à "garantia de não autoincriminação" ao delegado.

O advogado Marcelo Ferreira, que defende Rivaldo Barbosa nas investigações, informou que o depoimento do delegado será crucial para 'esclarecer os fatos'.



"Ele tem muito a esclarecer sobre os fatos. Relembro que já existia determinação expressa do STF no sentido que ele fosse ouvido imediatamente após a prisão, mas isso não aconteceu. Além disso, o Código de Processo Penal prevê expressamente no art. 6º que autoridade policial tem o dever, na apuração da prática de um crime, de ouvir o indiciado, mas isso também não aconteceu", pontuou.

Barbosa, denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) junto com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, está preso desde 24 de março deste ano. Antes da denúncia, ele havia solicitado prestar depoimento ao ministro Alexandre de Moraes.



"A notícia do depoimento do Rivaldo, apesar de ter demorado muito, é extremamente importante e um indicativo claro de que começará a cair por terra a narrativa do delator", completa Ferreira.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, Barbosa teria trabalhado para obstruir as investigações da morte da vereadora Marielle Franco, conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, utilizando sua posição de Chefe de Polícia.