Carro onde as vítimas estavam ficou totalmente destruído - Reprodução

Publicado 27/05/2024 17:26

Rio - Um homem e três jovens morreram depois de uma colisão entre um carro e um ônibus, neste domingo (26), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), altura de Itacuruçá, em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. As vítimas voltavam de um retiro da igreja quando ocorreu o acidente.

Júlio Cesar da Silva, de 35 anos, Isabel Correia de Almeida, de 18, uma adolescente, de 17, e um terceiro menor de idade, estavam dentro do veículo que seguia em direção a Mangaratiba, quando o homem teria perdido o controle do carro devido a pista molhada e colidido de frente com um ônibus, que estava na pista contrária.

A batida destruiu completamente o veículo das vítimas. Júlio, Isabel e a adolescente morreram no local. Já o o menor de idade foi socorrido por uma equipe da concessionária CCR RioSP e encaminhado ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu na manhã desta segunda-feira (27).

A colisão interditou parcialmente a via. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram perícia no local. O trecho só foi liberado totalmente às 21h.

Júlio, Isabel e a adolescente foram enterrados na tarde desta segunda-feira (27) no Cemitério de Itacuruça. Ainda não há informações sobre o sepultamento da quarta vítima.

O grupo voltava de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde participou de um retiro de igreja. As vítimas moravam em Vila Muriqui, distrito de Mangaratiba.