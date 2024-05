Evento de lançamento foi realizado no Centro de Operações Rio (COR-Rio), na Cidade Nova - Beth Santos

Rio - A Prefeitura do Rio, em parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), lançou nesta segunda-feira (27) o 'Prática Recomendada ABNT PR 1021 - Centro de Operações de Cidade — Implementação', manual que estabelece diretrizes para a implantação de centro de operações em qualquer cidade do país.



No evento de lançamento realizado no Centro de Operações Rio (COR-Rio), na Cidade Nova, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ainda anunciou um financiamento de R$ 117 milhões para a capital fluminense utilizar em ações de resposta a desastres, governo digital e gestão urbana com uso de inteligência artificial (IA). Desse orçamento, R$ 29 milhões serão investidos no COR em Inteligência Artificial e sinais de trânsito inteligentes.

"Evitar que as pessoas sejam surpreendidas por esses fenômenos e, principalmente, que morra alguém por causa desses eventos extremos. Se eu pudesse definir o grande mérito do COR é esse: salvar vidas. É inaceitável que alguém morra em uma enchente quando você tem serviços de meteorologia eficientes. Então, é uma alegria essa parceria com a ABNT, que nos dá um norte dos mais variados temas que devem ser modelos para diferentes atividades no Brasil. E muito obrigado ao BNDES por apoiar essas iniciativas para que a gente possa seguir avançando”, afirmou o prefeito Eduardo Paes.



A “Prática Recomendada ABNT PR 1021 - Centro de Operações de Cidade – Implementação” vai orientar qualquer cidade interessada em estabelecer equipamentos e procedimentos necessários para o enfrentamento de eventos extremos. O documento ajuda a reduzir a complexidade da gestão, aumentar a eficiência e aprimorar a tomada de decisões pelos órgãos públicos em cenários que possam causar riscos ou danos às regiões monitoradas e vai estar disponível no ABNT Catálogo.



“Recebemos visitas de todos os estados e municípios do país e há sempre a pergunta de como fazer e quanto custa a implementação de um equipamento como o COR. Chamamos a ABNT para criarmos esse instrumento que traz protocolos para cidades brasileiras de pequeno, médio e grande porte, que será um direcionador de políticas públicas de resiliência urbana para o Brasil”, explicou o chefe-executivo do Centro de Operações Rio, Marcus Belchior.



O Centro de Operações Rio foi criado pelo prefeito Eduardo Paes em dezembro de 2010. O equipamento foi estruturado com o objetivo de antecipar soluções e minimizar ocorrências de grande impacto na cidade, como chuvas fortes, deslizamentos e acidentes de trânsito com reflexos na mobilidade urbana. O complexo usa tecnologia de ponta para receber e analisar as informações em tempo real, 24 horas por dia, sete dias por semana.



“Essa norma é um guia de implementação desse sistema, pioneiro no Rio de Janeiro, para qualquer tamanho de cidade. A ABNT está à disposição para aprimorar e elaborar outras normas que forem necessárias, para ser exemplo do Brasil”, destacou o presidente da ABNT, Mario William Esper.

Financiamento BNDES



Os recursos liberados pelo BNDES fazem parte do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT), destinado a apoiar projetos de investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública. No total, serão destinados ao município do Rio R$ 117 milhões, sendo R$ 24 milhões para o COR investir em processos de Inteligência Artificial. Uma outra parte dos recursos, de R$ 5 milhões, irá para uma rede de sinais de trânsito inteligentes.