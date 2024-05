Espetáculo será encenado ao lado da Catedral Metropolitana, na Avenida Chile - Reprodução / Internet

Espetáculo será encenado ao lado da Catedral Metropolitana, na Avenida ChileReprodução / Internet

Publicado 27/05/2024 13:52 | Atualizado 27/05/2024 16:20

A Arquidiocese do Rio, por meio do Vicariato Episcopal para a Cultura, e em parceria com a prefeitura, apresentará ao final da tradicional procissão de Corpus Christi a encenação 'Auto do Corpo de Deus'. A apresentação ocorrerá nesta quinta-feira (30), às 17h, ao lado da Catedral Metropolitana. Gratuito, o espetáculo conta com a participação de 20 artistas, entre atores, cantores e bailarinos.

A adaptação traz cenas da vida de santos marcados pela experiência mística com a eucaristia. O revive passagens das vidas de São Jorge, Santo Antônio, Santa Teresinha, Santa Clara e São Tarcísio, através de cenas costuradas por temas do cancioneiro devocional e da religiosidade popular.

O cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, explica que "a solenidade de Corpus Christi é uma festa para a Igreja, pois não celebramos um Deus 'morto', mas um Deus vivo que morreu e ressuscitou por nós e que passa abençoando nossas cidades."

Ainda segundo Dom Orani, o Auto é uma oportunidade dos cariocas conhecerem mais sobre essa solenidade tão importante na vida da Igreja: "Agradeço e peço que Deus abençoe aos artistas das artes cênicas que tornam isso possível".

O espetáculo tem a autoria e direção de Luis Fernando Bruno. O espetáculo conta, ainda, com a participação da cantora Karen Keldani, que interpretará a canção do "Estás Entre Nós", já conhecida dos católicos.

Após a apresentação, Dom Orani presidirá a missa solene.

Serviço:

Auto de Corpus Christi 2024

Data: Quinta-feira (30)

Horário: 17h

Local: Catedral de São Sebastião

Endereço: Avenida República do Chile, 245, Centro

Classificação: livre