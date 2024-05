Espaço será instalado na unidade da Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão - Divulgação / Detran.RJ

Publicado 27/05/2024 13:10 | Atualizado 27/05/2024 16:23

Rio - A unidade do Detran.RJ na Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, vai ganhar uma sala de atendimento exclusivo para crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço terá iluminação especial, sons calmantes, músicas e objetos para interação.

Segundo o órgão, a iniciativa tem como objetivo reduzir a ansiedade do público com TEA na hora de buscar serviços como emissão de documento de identidade, Carteira Nacional de Habilitação, realização de exames teóricos de direção, entre outros.

A sala, que ainda não tem data para inauguração, está sendo montada, ainda de acordo com o Detran, em parceria com especialistas, terapeutas ocupacionais e psicólogos.