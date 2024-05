Vítima foi empurrada após ser abordada na Rua Gustavo Sampaio - Reprodução/Redes Sociais

Vítima foi empurrada após ser abordada na Rua Gustavo SampaioReprodução/Redes Sociais

Publicado 27/05/2024 13:17 | Atualizado 27/05/2024 13:20

Rio - Uma idosa, não identificada, foi empurrada por um homem em situação de rua, no Leme, na Zona Sul. O ataque aconteceu na tarde do último sábado (25), quando a vítima passava pela Rua Gustavo Sampaio e foi abordada pelo agressor. O momento foi registrado por câmeras de segurança da região e o caso registrado como lesão corporal na 12ª DP (Copacabana), que investiga.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima passando com um guarda-chuva azul, por volta das 17h45, quando é abordada por um homem com camisa azul e short preto. A idosa parece responder algo para ele, mas continua andando. Em seguida, o morador de rua empurra a mulher, que cai contra mesas que estão na calçada, enquanto ele atravessa a rua e vai embora. Confira abaixo.

Olha que covardia no Leme, Rua Gustavo Sampaio, um morador de rua pede dinheiro para uma senhora. Ela nega. E olha o que esse meliante faz com a idosa pic.twitter.com/TG2VTM3Qoe — Informe RJO (@InformeRJO) May 25, 2024

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para o caso e que o 19º BPM (Copacabana) realiza policiamento ostensivo em horários e locais específicos, nos acessos das vias, através de patrulhamento, ações preventivas e repressivas para coibir crimes e preservar a ordem pública.

A corporação afirmou ainda que distribui policiamento por meio de viaturas e motopatrulhas no perímetro e que "a unidade está monitorando a movimentação na região e trabalhando conjuntamente com as delegacias da área para localizar e interceptar tais criminosos" e tem reforçado as equipes através do Regime Adicional de Serviço (RAS), "com policiais intensificando as abordagens sistematicamente e cumprindo roteiros ostensivos e de baseamento definidos estrategicamente".

A corporação pede que a população acione a Central ou App 190 em casos urgentes e colabore com denúncias e por meio de registros em delegacias. O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

Violência na Zona Sul

Em abril de 2023, Alair Barbosa, de 72 anos, morreu ao ser agredida em um roubo na Rua Paula Freitas, próximo à Praia de Copacabana, na Zona Sul. A idosa bateu com a cabeça ao ser empurrada pelo assaltante, que levou um cordão, e sofreu traumatismo craniado e hemorragia cerebral. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.