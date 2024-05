Uma arma foi apreendida na ação - Divulgação

Publicado 29/05/2024 07:13

Rio – Um policial militar ficou ferido e um criminoso foi preso durante um confronto na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste, na noite desta terça-feira (28). Na ação, uma pistola de fabricação argentina foi apreendida. A região vive uma onda intensa de violência devido a disputa por território entre criminosos rivais.



O tiroteio foi registrado por moradores nas redes sociais. Segundo testemunhas, o caso ocorreu próximo ao canal do Anil.



Tiroteio na Gardênia Azul. pic.twitter.com/BkHxKjViF9 — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@rjfavelanoticia) May 29, 2024 De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Polícia de Choque realizavam patrulhamento na região quando foram atacados a tiros. O PM ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Contra o homem preso havia um mandado de prisão em aberto. A arma apreendida foi encontrada com ele. O policiamento na região foi reforçado e a ocorrência encaminhada para a 32ªDP (Taquara).



Sob forte influência de milicianos, a Gardênia Azul e Rio das Pedras têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.