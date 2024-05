Estrangeira carregava a cocaína em uma cinta presa ao corpo - Divulgação / PF

Publicado 29/05/2024 09:25 | Atualizado 29/05/2024 09:29

Rio - Uma mulher portuguesa que carregava 4,5kg de cocaína em uma cinta foi presa em flagrante por agentes da Polícia Federal (PF) no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (28).

Segundo a PF, a traficante, de 44 anos, pretendia embarcar em um voo para Lisboa, capital de Portugal, cidade onde nasceu. Durante fiscalização de rotina, os policiais encontraram a cinta presa ao corpo da mulher.

Após os agentes retirarem e revistarem o objeto, ainda de acordo com a PF, "foi encontrado um pó branco que, submetido a narcoteste, positivou para cocaína." Ela foi presa em seguida.

A detenção foi conduzida por agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (Deain). A estrangeira, que não teve a identidade revelada, será encaminhada ao sistema prisional para responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, com pena de até 15 anos de reclusão.