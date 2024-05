Ponte Rio-Niterói espera receber cerca de 855 mil veículos durante o feriado de Corpus Christi - Divulgação

Ponte Rio-Niterói espera receber cerca de 855 mil veículos durante o feriado de Corpus ChristiDivulgação

Publicado 29/05/2024 08:41 | Atualizado 29/05/2024 08:46

Rio - A Ponte Rio-Niterói espera receber mais de 855 mil veículos durante o feriado de Corpus Christi, entre esta quarta-feira (29) e a próxima segunda-feira (3). Segundo a Ecoponte, o dia com maior movimento será nesta quarta, quando cerca de 84 mil automóveis farão o trajeto no sentido Região dos Lagos. Linha Amarela, BR-116 e Rodovia Presidente Dutra também terão aumento considerável no tráfego.

Na Ponte, no sentido Rio de Janeiro, o pico está programado para o próximo domingo (2), com aproximadamente 80 mil veículos. A Ecoponte ainda informou que, para tornar a passagem dos motoristas mais rápida nestes dias, os papa-filas (arrecadadores volantes) estarão em maior número na praça de pedágio.

A Linha Amarela, outra importante via expressa que ligas as zonas Norte e Oeste, espera receber cerca de 648 mil automóveis. A Lamsa, concessionária que administra a avenida, prevê um aumento de 9% no tráfego em relação aos dias habituais.

Na BR-116, a EcoRioMinas projeta uma circulação de aproximadamente 700 mil veículos. No sentido Região Serrana, o dia de maior movimento também será nesta quarta-feira. No domingo, a previsão é de que 70 mil motoristas viagem em direção ao Rio de Janeiro.



Na Rodovia Presidente Dutra, a estimativa é de que cerca de 112 mil veículos passem pela via entre esta sexta (31) e a próxima terça-feira (4).