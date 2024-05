Moradores registraram um intenso tiroteio entre traficantes rivais na comunidade Trio do Ouro - Reprodução/Redes sociais

Moradores registraram um intenso tiroteio entre traficantes rivais na comunidade Trio do OuroReprodução/Redes sociais

Publicado 28/05/2024 21:47

Rio - Vídeos gravados por moradores, na noite desta terça-feira (28), mostram um intenso tiroteio com balas traçantes na comunidade Trio do Ouro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo informações iniciais, os disparos aconteceram durante mais um episódio de disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).



Nas imagens é possível ver as munições cruzando o céu e o barulho de muitos tiros. Em um dos vídeos, um morador, preocupado com a possibilidade de uma bala perdida atingir sua casa, grita: "Mãe, sai da janela!"

Veja os vídeos:

Pau quebrando no trio de ouro em São João de Meriti. Rio de Janeiro Brasil. Após operação da polícia. pic.twitter.com/lvCogyKYmq — news and ufology (@newsandufology) May 28, 2024

Trio de ouro São João de Meriti. Rio de Janeiro Brasil. pic.twitter.com/Jy3VRsuHBn — news and ufology (@newsandufology) May 28, 2024

Horas antes do tiroteio, por volta das 17h, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) estiveram na comunidade Trio de Ouro e prenderam dois homens. Uma pistola, rádio comunicador e drogas foram apreendidos pelos policiais. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti). Procurada, a Polícia Militar ainda não informou se foi acionada para verificar o tiroteio registrado na noite de terça-feira (28).

Adolescente baleada na cabeça em São João de Meriti recebe alta após dois meses internada

Na segunda-feira (27), uma das vítimas dessa guerra que atinge as comunidades de São João de Meriti, recebeu alta após dois meses internada por causa de um tiro na cabeça . A adolescente Evelyn Benedito, de 14 anos, recebeu alta do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A menina foi atingida por três disparos durante uma troca de tiros entre criminosos rivais em São João de Meriti.

De acordo com a prefeitura, Evelyn foi liberada às 17h20 com orientações de retorno ambulatorial na unidade para ter acompanhamento com especialistas. Ela estava internada desde o dia 13 de março, quando passou por uma cirurgia de craniotomia descompressiva para aliviar a pressão intracraniana gerada pelos ferimentos do disparo.

Além de ser atingida na cabeça, a adolescente foi baleada no antebraço esquerdo e na coxa esquerda. Quando completou dois meses de internação, a direção do hospital disse que a menina já respirava sem ajuda de aparelhos, mas ainda se recuperava das graves lesões.

A jovem foi baleada quando voltava da escola para casa, por volta das 12h20, na Avenida Euclides da Cunha, no bairro Vila São João. No momento em que foi atingida, estava acontecendo uma troca de tiros entre traficantes e milicianos na região. Evelyn foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris e, em seguida, transferida para o Adão Pereira Nunes.

Na ocasião, um menino de 5 anos também ficou ferido. Ele foi atingido de raspão no nariz durante a troca de tiros. A criança foi atendida na UPA de Jardim Íris e recebeu alta no mesmo dia.