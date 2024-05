Prisão foi realizada por agentes da 58ª DP (Posse) - Reprodução/Google Maps

Publicado 28/05/2024 18:50 | Atualizado 28/05/2024 18:51



Rio - Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam, nesta terça-feira (28), uma mulher acusada de torturar o próprio neto, de apenas um ano . O crime ocorreu no bairro Carmari, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 8 de maio. Ela foi localizada no bairro de Rocha Miranda, na Zona Norte, com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (SsInte).

Segundo as investigações, a acusada sempre criticou a gravidez indesejada de sua filha, mas cuidava do bebê quando a mãe saía para trabalhar. No dia 8 de maio, porém, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender uma ocorrência de agressão contra uma criança. A mãe da vítima havia notado que seu filho apresentava feridas nas costas e um inchaço enorme no rosto e chamou a polícia.



A criança precisou ser levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde ficou internada em estado grave. O menino deu entrada no local com ferimentos na cabeça, boca, orelha e em outras partes do corpo. Ele foi assistido por pediatras, psicólogos e pelo serviço social.



De acordo com os agentes, após a internação, foi realizado o exame de corpo de delito, que constatou as lesões. A mulher foi indiciada pelo crime de tortura e, contra ela, foi cumprido um mandado de prisão.