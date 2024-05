Passageiros precisaram correr em meio as trilhos para se proteger - Redes Sociais

Publicado 28/05/2024 18:33

Rio - Um intenso tiroteio em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, impactou o funcionamento dos trens do Ramal Belford Roxo na tarde desta terça-feira (28). Quatro estações precisaram suspender o funcionamento.

Em nota, a SuperVia, concessionária responsável pelo transporte ferroviário, informou que as estações Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filho e Costa Barros foram fechadas para embarque e desembarque para garantir a segurança dos passageiros.

Devido ao problema, os trens do ramal Belford Roxo estão tendo que circular entre as estações Central do Brasil, até o Mercadão de Madureira, e no sentido oposto, de Belford Roxo até a Pavuna.

A Polícia Militar informou que agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados para um intenso confronto entre criminosos armados de facções rivais próximo à estação de trem de Costa Barros.

Nas proximidades da estação de Madureira houve um princípio de tumulto e uma equipe do GPFer também foi ao local e o terreno já está sendo estabilizado. Segundo a corporação, os disparos por armas de fogo foram cessados nas proximidades de Costa Barros e a ocorrência está em andamento.

O Ramal Belford Roxo foi normalizado por volta das 20h.