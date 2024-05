Padre foi gravado por familiares puxando cabeça de bebê em São Sebastião do Alto - Reprodução

Publicado 28/05/2024 21:44

Rio - Uma família de um bebê registrou uma queixa contra o padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller após ele ser filmado puxando a menina durante seu batismo. O caso aconteceu em uma paróquia na cidade de São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio, no último sábado (25).

A imagem mostra o bebê chorando no momento do seu batizado no colo da mãe. Durante o ritual, o padre dá um puxão na cabeça da menina para continuar o batismo. A menina chega a ser segurada pelo pescoço por Ricardo.

Padre puxa cabeça de bebê durante batismo em paróquia de São Sebastião do Alto.#Batismo #Polemica #ODia



Crédito: Redes sociais pic.twitter.com/IqGFZnASoZ — Jornal O Dia (@jornalodia) May 29, 2024

O caso foi registrado na 155ª DP (São Sebastião do Alto). Os envolvidos e testemunhas estão sendo ouvidos e os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.

Após a repercussão do caso, o padre pediu desculpas através de uma postagem nas redes sociais da Diocese de Nova Friburgo. Através da nota de retratação, Ricardo revelou que o ato não foi intencional e que já tem ciência do erro.

“Caríssimos irmãos! Movido pelo espírito de Concórdia e de paz, quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude, na paróquia de São Sebastião. Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. Dom Luiz, nosso bispo, conversou comigo e passou suas orientações e correções. Conto com a compreensão e orações de todos! A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar. O zelo pelos sacramentos deve estar acompanhado pelo espírito da caridade fraterna e solidária. Que Deus nos abençoe!", diz o texto.