Valor total da apreensão é de aproximadamente R$ 1,25 milhão - Divulgação

Publicado 28/05/2024 19:49

Rio - A Receita Federal, com apoio da Polícia Militar, realizou, nesta terça-feira (28), a Operação Estrela Decadente de combate à pirataria em uma loja no Centro do Rio.



Foram apreendidos 246 unidades, o correspondente a 2 toneladas, de equipamentos eletrônicos, como caixas de som, headphones, controles de videogames, carregadores, fones de ouvido e copos térmicos com fortes indícios de falsificação. O valor total da apreensão é de aproximadamente R$ 1,25 milhão.



O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal.