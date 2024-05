Agentes da 58ª DP (Posse), localizada em Nova Iguaçu, conduziram a ação em parceria com a Polícia Civil capixaba - Reprodução / Google Maps

Agentes da 58ª DP (Posse), localizada em Nova Iguaçu, conduziram a ação em parceria com a Polícia Civil capixabaReprodução / Google Maps

Publicado 28/05/2024 18:15 | Atualizado 28/05/2024 18:36

Rio - Uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) interditou a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Lar Sheikinah nesta terça-feira (28). O local, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, funcionava de forma clandestina.

Os mandados foram cumpridos pela Promotoria de Justiça de Proteção ao idoso e à Pessoa com Deficiência do Núcleo Nova Iguaçu, pela 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Nova Iguaçu e pela secretaria municipal de assistência social.

No local, os promotores encontraram idosos em precárias condições de saúde, emagrecidos, tendo todos sido transferidos para outras instituições da rede municipal. O responsável pela instituição foi conduzido para a 58ª DP (Nova Iguaçu).



O Lar Sheikinah funcionava sem autorização dos órgãos de proteção ao idoso, sem alvará municipal e sem autorização do Corpo de Bombeiros, em um imóvel insalubre e sem acessibilidade. Os mandados de interdição e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara da Infância e Juventude e Idoso de Nova Iguaçu.