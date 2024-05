Alef Silva estava escondido no Rio de Janeiro desde o crime - Divulgação

Alef Silva estava escondido no Rio de Janeiro desde o crimeDivulgação

Publicado 28/05/2024 17:56 | Atualizado 28/05/2024 17:57

Rio - Policiais da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI), em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Polícia Militar do Estado de São Paulo prenderam, na manhã desta terça-feira (28), na Rua Ibiúna, no Jardim América, Zona Norte do Rio, o foragido Alef Antônio da Silva, de 28 anos. Ele é acusado de assassinar um policial militar em Mogi das Cruzes no dia 18 de dezembro de 2023. A prisão foi realizada após informações fornecidas pelo Disque Denúncia.

O PM César Felipe de Oliveira Carvalho, de 36 anos, atuava em Bauru, em São Paulo, e estava de folga quando foi até Arujá comprar um celular. Em determinado momento, dois homens em uma moto abordaram o policial e um dos suspeitos atirou no rosto dele. Depois de cinco meses internado no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, ele faleceu na manhã do dia 15 de abril. Na época, um dos criminosos já havia sido preso.

Alef Silva estava escondido no Rio desde o crime. Ele foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna), onde foi cumprido o mandado de prisão, expedido 2ª Vara de Arujá/Tribunal de Justiça de São Paulo, por latrocínio (roubo seguido de morte). Posteriormente, Alef foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça do Estado de São Paulo.

