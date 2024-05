Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram a prisão em flagrante - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 28/05/2024 16:37 | Atualizado 28/05/2024 16:59

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (28), três suspeitos de integrar o Comando Vermelho. Segundo os agentes, eles estariam envolvidos diretamente nas disputas por território, desde o último fim de semana, com criminosos rivais das comunidades da Quitanda e do Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio. As identificações deles não foram divulgadas.



Eles foram encontrados no Morro do Urubu, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, todos têm passagem criminal por tráfico de drogas e um deles fugiu do sistema penitenciário.



As investigações apontam que o trio estava ligado a um outro homem, que líder do tráfico de drogas das comunidades da Quitanda e Gogó da Ema. Ele teria mudado de facção após ser expulso, se aliando aos rivais. Com isso, se tornou um dos pivôs do confronto entre Chapadão e Pedreira.