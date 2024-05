Sandro Vitorino da Silva se tornou réu por difamação e injúria - Divulgação

Publicado 28/05/2024 14:53 | Atualizado 28/05/2024 15:13

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio tornou réu por difamação e injúria, nesta segunda-feira (27), um homem que filmou e xingou a diretora ajunta de uma escola por causa de um livro escolar que cita o youtuber e influenciador. O juiz Alfredo José Marinho Neto, da 1ª Vara Criminal da Regional de Madureira, deu o prazo de 10 dias para que Sandro Vitorino da Silva apresente um advogado no processo.

Além de intimidar a professora, Sandro apareceu nas imagens xingando diversas vezes o youtuber. O caso aconteceu no dia 6 de março deste ano, na Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O homem, que seria avô de um dos alunos da unidade, foi à escola confrontar a diretora em função de uma atividade na apostila do 4º do Ensino Fundamental, onde consta uma entrevista do influenciador Felipe Neto, concedida ao Diário de Pernambuco, para exercícios de interpretação de textos.

Nas imagens, o homem questiona e ofende a diretora adjunta da unidade pública, que tenta esconder o rosto para não ser filmada, mas acaba tendo o livro retirado de suas mãos por Sandro. Ele usa uma frase para ofender o influenciador o chamando de: "vagabundo que ensina sexo entre meninos, meninas, para as crianças".

Na ocasião, o youtuber se manifestou afirmando que iria processar Sandro. Já a Prefeitura de Nilópolis, por meio de nota, destacou toda a indignação com a ação destemperada do avô e com o desrespeito com a profissional, que não teve o nome divulgado.

"O texto, como se pode depreender observando os exercícios que seguiram o trecho da polêmica, tem objetivo pedagógico de trabalhar o gênero textual "entrevista", abordar aspectos gramaticais, com exercícios que não envolviam qualquer tipo de interpretação ou opinião referente à pessoa do entrevistado, apenas quanto ao seu trabalho na televisão e como influenciador digital", diz um trecho da nota da prefeitura.