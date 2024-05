Aeroporto de Jacarepaguá vai ter voos internacionais a partir de julho - Reprodução / Google Street View

Aeroporto de Jacarepaguá vai ter voos internacionais a partir de julhoReprodução / Google Street View

Publicado 28/05/2024 14:32 | Atualizado 28/05/2024 15:09

Rio - A partir do dia 8 de julho, o aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste, vai expandir suas operações com voos internacionais da companhia aérea Azul. De acordo com a empresa, as passagens já estão à venda e, até o momento, Lisboa é o destino mais procurado. Voos para Paris, na França, Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Curaçao também estão disponíveis.



Segundo a companhia, a iniciativa tem objetivo de trazer mais agilidade aos clientes da Barra da Tijuca e dos arredores que estão em busca de comodidade. A medida é válida somente para quem estiver viajando em classe econômica. A Azul passará a ter até 13 voos diários para os aeroportos de Congonhas (SP), Viracopos (Campinas) ou Confins (BH). A partir deles, os passageiros seguirão viagem aos Estados Unidos e Europa.



A expectativa da empresa é atrair um público que inclua empresários, artistas e participantes dos diversos eventos que acontecem na região da Zona Oeste. Segundo a companhia, uma viagem partindo de Jacarepaguá passa a ser estratégica para quem deseja ganhar tempo, evitando embarques demorados nos demais aeroportos da cidade.



As viagens serão realizadas em aeronaves com capacidade para nove passageiros. Para o dia da estreia do serviço, alguns voos já estão lotados, mas ainda é possível encontrar passagens para a capital portuguesa por a partir de R$ 3.143,56.

Nos dias úteis, serão três voos, com início das operações no Rio às 6h25 e a última partida às 19h25. Aos sábados, serão dois horários, 10h25 e 15h35, e, no domingo, além destes dois, haverá voos às 19h25. A previsão é que os voos na rota durem em média duas horas.

Voos domésticos



A partir de 8 de junho, os passageiros do Aeroporto de Jacarepaguá também poderão optar por voos domésticos com destino ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Serão dois voos diários partindo de cada uma das duas cidades, com previsão de uma hora e 35 minutos de voo.



Para quem parte de Jacarepaguá, os voos sairão às 11h05 e às 18h20. Para quem sai de Campinas, os voos decolam às 9h05 e 16h20. As passagens também já estão disponíveis para compra no site da companhia. Em julho, serão inaugurados os voos para Belo Horizonte.



A Azul atua no aeroporto de Jacarepaguá desde novembro de 2022 e no primeiro ano de operação transportou mais de 18 mil clientes, na ligação direta com o aeroporto de Congonhas.