Beneficiários vão receber frutas, legumes e verduras - William Werneck / Comlurb

Beneficiários vão receber frutas, legumes e verdurasWilliam Werneck / Comlurb

Publicado 28/05/2024 14:23

Rio - A cidade do Rio vai ganhar, nesta quarta-feira (29), um ponto de distribuição de frutas, legumes e verduras para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O "Banco de Alimentos" será inaugurado no antigo refeitório do EcoParque do Caju, na Zona Portuária da cidade.

fotogaleria



Segundo a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) da prefeitura, responsável pelo projeto, redes de supermercados vão doar os alimentos não vendidos do dia que estejam em condições de consumo. Produtos da horta orgânica do próprio EcoParque também serão incluídos nas cestas.



Antes de serem distribuídos às famílias, os alimentos serão avaliados por profissionais responsáveis pelas refeições em escolas da rede municipal. Segundo a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) da prefeitura, responsável pelo projeto, redes de supermercados vão doar os alimentos não vendidos do dia que estejam em condições de consumo. Produtos da horta orgânica do próprio EcoParque também serão incluídos nas cestas.Antes de serem distribuídos às famílias, os alimentos serão avaliados por profissionais responsáveis pelas refeições em escolas da rede municipal.

O espaço, localizado na Rua Carlos Seidl, 1388, vai começar atendendo a população do bairro, que, ainda de acordo com a Comlurb, "registra um dos menores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da cidade". A inauguração será às 10h desta quarta. O horário regular de funcionamento, no entanto, ainda não foi divulgado.

O projeto, que está sendo financiado pela Alemanha, tem parceria com a rede de supermercados Zona Sul.