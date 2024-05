Robson Tavares Ferreira é preso por matar cachorro da ex-mulher em Magé - Divulgação

Publicado 28/05/2024 14:39 | Atualizado 28/05/2024 15:12

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem após ele matar o cachorro da ex-mulher a facadas, em Magé, na Baixada Fluminense. Robson Tavares Ferreira foi detido em casa por agentes da 65ª DP (Magé), nesta terça-feira (28).

De acordo com as investigações, a mulher decidiu sair de casa para fugir das frequentes agressões de Robson. A vítima, que acabou deixando o cachorro para trás pela rapidez ao sair da residência, foi morar com a mãe e conseguiu uma medida protetiva contra Robson.

Após receber uma ligação da ex, para resgate do animal, Robson decidiu se vingar pela fuga matando o cachorro com facadas e deixando o corpo no portão da mãe da vítima. Ele ainda enviou um vídeo da ação para a mulher.

Mesmo com medidas protetivas, ele ainda enviou mensagens à vitima dizendo que a audiência na Justiça estava próxima, em tom de deboche. Robson teve prisão preventiva decretada e responderá por ameaça, maus-tratos a animal, descumprimento de medida protetiva e coação no curso do processo.