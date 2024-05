Menina foi vista pela última vez ao lado de suspeito pelo desaparecimento - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/05/2024 14:31 | Atualizado 28/05/2024 15:25

Rio - O corpo da menina S.A.V.S., de 11 anos, foi encontrado dentro de uma lixeira na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (28). A vítima foi vista pela última andando com o irmão de sua ex-madrasta, na segunda-feira (27). O suspeito já foi detido.

O cadáver estava na Rua Berna, na comunidade Guarabu, no bairro Tauá. Segundo a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados para o local e encontraram o corpo em uma caçamba de um caminhão de coleta de lixo. O cadáver foi retirado da parte traseira do veículo e colocado na Avenida Paranapuã. A área foi isolada até a chegada da perícia da 37ª DP (Ilha do Governador), que investiga o caso.

O suspeito de ter matado a criança foi preso na manhã desta terça-feira (28), no bairro da Portuguesa, após ser acusado de manter a vítima em cárcere privado No entanto, quando os policiais chegaram em sua casa, a criança não estava no local. De acordo com a família, um short de S.A.V.S. foi encontrado no local.

Segundo relatos, a menina saiu de casa, na comunidade do Parque Royal, também na Ilha, por volta das 7h de segunda-feira (27), mas não chegou à escola. Imagens de câmeras de segurança registraram a criança e o homem, que seria ex-cunhado do pai dela, caminhando por uma rua do bairro da Portuguesa, na manhã do mesmo dia. Na gravação, ela aparece vestindo uma blusa branca, com casaco e short azuis que são, aparentemente, uniforme da rede municipal de ensino, bem como uma mochila.

O caso segue em investigação na 37ª DP.

Caso semelhante

Com a confirmação da morte da menina, outras mães procuraram a delegacia para prestar queixa contra o homem nesta terça-feira (28). A técnica de enfermagem Quênia Prado disse que o suspeito perseguiu sua filha, de 12 anos, quando ela ia para escola há oito dias. O fato também foi registrado na 37ª DP na última semana.

"Eu tive um relato igual. A minha filha estava descendo para ir à escola. Era por volta de 14h. Ela passou e tinha uma pessoa aleatória, de blusa, calça e tênis preto. Ela andou para chegar no sinal para atravessar. Ele chegou por trás dela, botou a mão no ombro dela, perguntou pelo nome, falou: ‘Vem com o tio, que o tio tem dinheiro e tem doce’ e apontou pro carro, como se ela fosse entrar naquele carro. Só que eu já tinha instruído. Ela ficou em choque e nem conseguiu olhar para trás", contou.

Quênia ainda destacou que o homem correu atrás da menina no momento em que ela seguiu para a escola. Para a técnica de enfermagem, o suspeito do caso de sua filha é o mesmo que matou S.A.V.S.



"Ela correu atrás dela. Teve essa audácia de correr atrás dela. A escola era muito perto. Ela conseguiu entrar dentro da escola e ele não pegou. De repente, se ele tivesse pegado, era eu que estaria passando por isso aqui. Ela tem 12 anos. O mesmo biotipo. Inclusive, essa menininha estudou junto com ela. Ele não tem que sair da cadeia. O que ele fez, não se faz. Jogar dentro o filho dos outros dentro de um saco de lixo? Isso é muito sério. Isso não se faz", completou.