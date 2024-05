Menina foi vista pela última vez ao lado de suspeito pelo desaparecimento - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/05/2024 10:37

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (28), por manter uma criança em cárcere privado, na Ilha do Governador, Zona Norte. Ele é suspeito pelo desaparecimento de S.A.V.S, de 11 anos, mas a menina ainda não foi encontrada. A vítima foi vista pela última andando com o detido, na segunda-feira (27), e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo relatos, S.A saiu de casa, na comunidade do Parque Royal, por volta das 7h de segunda-feira, mas não chegou à escola. Imagens de câmeras de segurança registraram a menina e o homem, que seria ex-cunhado do pai dela, caminhando por uma rua do bairro da Portuguesa, na manhã do mesmo dia. No vídeo, ela aparece vestindo uma blusa branca, com casaco e short azuis que são, aparentemente, uniforme da rede municipal de ensino, bem como uma mochila.

De acordo com a Polícia Militar, na madrugada de hoje, equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionadas para uma ocorrência de cárcere privado, na região da Portuguesa, e prenderam um homem acusado de manter uma criança presa em sua casa. Entretanto, a menina não estava no local. Segundo familiares, um short da vítima foi encontrado na casa do suspeito. Ele foi encaminhado para a 37ª DP (Ilha do Governador), que investiga o desaparecimento.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso. O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; no WhatsApp dos Desaparecidos, em (21) 98849-6254, e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.