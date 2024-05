Barricadas foram incendiadas para impedir a entrada dos policiais - Reprodução / Redes Sociais

Barricadas foram incendiadas para impedir a entrada dos policiaisReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/05/2024 10:25 | Atualizado 28/05/2024 10:33

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira (28), uma operação no Complexo da Penha, Morro da Fé e nas localidades do Juramento e Juramentinho, na Zona Norte do Rio. Por conta da ação, 19 escolas da região estão sem aula, cinco linhas de ônibus alteraram o itinerário e três unidades de saúde tiveram o funcionamento afetado.

De acordo com a PM, o objetivo da operação é coibir a movimentação de criminosos e reprimir as práticas de roubos de veículos e de cargas nos acessos a essas comunidades. Bandidos envolvidos em disputas territoriais também são alvos da ação.

Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os primeiros disparos foram ouvidos às 5h. A corporação informou que no momento da entrada das equipes, houve confronto, mas não há registros de feridos, presos ou apreensões. Policiais militares do 16° BPM (Olaria), do 41° BPM (Irajá), do 3° BPM (Méier) e do Comando de Operações Especiais (COE) atuam nas comunidades.

Através das redes sociais, moradores relataram que blindados circulam na área e barricadas foram incendiadas para impedir a entrada dos agentes. "Bala voando como de costume, toda operação nesse Complexo da Penha é normal a bala voar e barricadas pregando fogo", escreveu um. "Toda vez que tem operação na Penha eu fico com o coração apertado, bate um desespero horrível", disse outro.



Simplesmente quando é dia de operação no complexo da penha(CV).

Por conta da operação, 16 escolas na região do Complexo da Penha foram afetadas. No Morro do Juramento e Juramentinho, três unidades foram impactadas. As informações são da Secretaria Municipal de Educação.

Em relação às unidades de saúde, a Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Correia, em Vila Kosmos, e a CF Aloysio Augusto Novis, na Penha Circular, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e pacientes, interromperam o funcionamento. Já a CF Bibi Vogel, no Engenho da Rainha, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Além disso, cinco linhas de ônibus tiveram suas rotas alteradas por conta da ação São elas:



- Linha 679 (Grotão X Méier)

- Linha 621 (Penha x Saens Peña)

- Linha 622 (Penha x Saens Peña via Grajaú)

- Linha 312 (Olaria x Candelária)

- Linha 625 (Olaria x Saens Peña)

Outras operações

As comunidades de Manguinhos, Mandela e Arará, na Zona Norte, também alvos de operação da PM na manhã desta terça-feira (28). Durante a ação, policiais encontraram um galpão abandonado, com diversas placas e peças de veículos roubados. A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).

Na Baixada Fluminense, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) estão na comunidade do Vai Quem Quer. Até o momento, não informação sobre prisão, apreensão ou feridos.