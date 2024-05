Agentes apreenderam cerca de 50 celulares roubados e computador usado no desbloqueio dos aparelhos - Divulgação/Polícia Civil

Agentes apreenderam cerca de 50 celulares roubados e computador usado no desbloqueio dos aparelhosDivulgação/Polícia Civil

Publicado 28/05/2024 08:52 | Atualizado 28/05/2024 11:42

Rio - Um homem apontado como um dos maiores receptadores de celulares do Rio foi preso, nesta segunda-feira (27). Francisco Alves dos Santos era responsável pelo desbloqueio dos aparelhos e foi localizado em uma casa no bairro do Santíssimo, na Zona Oeste, próxima a um dos acessos da comunidade Vila Aliança.

A ação foi realizada por um grupo de trabalho da 5ª DP (Mem de Sá), 10ª DP (Botafogo), 26ª DP (Todos os Santos), 34ª DP (Bangu) e 35ª DP (Campo Grande), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), após roubos em vários bairros do Rio. De acordo com a Polícia Civil, agentes foram informados, no domingo (26), sobre um roubo de três celulares, na Zona Sul, e passaram a rastrear os telefones.

Os aparelhos foram localizados em uma casa no Santíssimo, onde havia cerca de outros 50 celulares roubados, e Francisco acabou preso em flagrante. Os policiais civis ainda encontraram um computador com um programa usado para desbloquear os telefones, desvinculando das contas do Google e ICloud, que estava em funcionamento quando os agentes chegaram. O material apreendido seguirá para perícia.

Segundo a Polícia Civil, Francisco tinha ligação com o Comando Vermelho. As investigações das delegacias vão continuar para identificar e localizar os principais envolvidos em roubos de celulares no estado.