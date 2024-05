Cariocas pegam chuva na Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade - Pedro Teixeira / Arquivo

Cariocas pegam chuva na Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidadePedro Teixeira / Arquivo

Publicado 28/05/2024 10:36

Rio - Os cariocas que curtem aquele sol de verão, céu azul e calor vão ter que esperar mais um pouco. Segundo a previsão, até sexta-feira (30) o tempo deve ser de céu parcialmente nublado e temperaturas mais baixas. Ainda há chance de chuvas esporádicas ao longo do dia para a terça (28) e quarta-feira (29).

Além disso, a Marinha do Brasil emitiu um aviso de Ressaca, com ondas que podem alcançar de 2,5 a 3 metros nas praias da capital, a partir das 15h desta terça-feira (28), até às 9h de quinta (30).

De acordo com o Alerta Rio, apesar do frio continuar, a temperatura desta terça (28) será um pouco mais alta em relação ao dia anterior, com máxima de 30°C e mínima de 18°C. A chuva deve cair na parte da tarde e da noite, de forma fraca e isolada, com ventos moderados ao longo do dia.

A quarta-feira (29) deve amanhecer com céu nublado a encoberto e chuva fraca. A temperatura volta a cair um pouco, com máxima de 26°C e mínima de 17°C. Os ventos vão variar entre moderados e fortes.



Já para a quinta-feira (30), a previsão indica que não terá mais chuva. O céu estará com menos nuvens, apesar da temperatura continuar semelhante, com máxima podendo chegar aos 27°C e a mínima aos 16°C.



A previsão para sexta-feira (31) indica poucas mudanças em relação ao dia anterior. A meteorologia mostra que o céu continuará parcialmente nublado e os termômetros devem marcar máxima de 27°C e mínima de 17°C, também sem previsão de chuva.