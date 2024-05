Incêndio atingiu área com centenas de caixotes de madeira no Ceasa - Reprodução / Redes sociais

Publicado 28/05/2024 08:07 | Atualizado 28/05/2024 09:48

Rio - Um incêndio atingiu uma área com centenas de caixotes no Centro de Abastecimento do Rio (Ceasa/RJ), em Irajá, na Zona Norte, na madrugada desta terça-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas por volta das 5h30.

Às 1h02, os quartéis de Irajá, Guadalupe e Penha foram acionados para combater o fogo, que se alastrou rapidamente entre os caixotes de madeira.

Nas redes sociais, vídeos mostram as fortes chamas e a densa fumaça que se formou na área, onde dezenas de pessoas tentavam tirar as caixas para que o incêndio não se espalhasse mais.

Procurado, o Ceasa, até o momento, não se posicionou sobre o caso. A reportagem também procurou a Polícia Civil, que ainda não respondeu. O espaço segue aberto para manifestação.

Episódios de incêndio no Ceasa

No dia 31 de outubro de 2022, um incêndio atingiu cinco lojas do Ceasa . Na ocasião, um órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento se solidarizou com os donos dos estabelecimentos. De acordo com a assessoria do Ceasa, as lojas Bastos, São Miguel Arcanjo, uma lotérica e outros dois depósitos de materiais descartáveis foram atingidos pelo fogo.