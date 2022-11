Lojas no Ceasa em Irajá pegam fogo e bombeiros combatem o incêndio - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 31/10/2022 19:53 | Atualizado 31/10/2022 20:02

Rio – Após um incêndio que atingiu cinco lojas na manhã desta segunda-feira (31), o Centro Estadual de Abastecimento do Rio (Ceasa), localizado em Irajá, na Zona Norte, afastou o risco de desabastecimento, segundo nota emitida durante a tarde. O incêndio atingiu cinco estabelecimentos.



O Ceasa conta com cerca de 800 estabelecimentos e, em nota, informou que somente as áreas incendiadas estão fechadas por segurança e para atuação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Todos os demais estabelecimentos se encontram em pleno funcionamento.

Sobre as lojas, o órgão, vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária, pesca e Abastecimento, se solidarizou com os donos dos estabelecimentos vitimados e reforçou que mantém uma brigada de incêndio para prevenção e pronta atuação na área de circulação de pessoas. De acordo com a assessoria do Ceasa, as lojas Bastos, São Miguel Arcanjo, uma lotérica e outros dois depósitos de materiais descartáveis foram atingidos pelo fogo.



O incêndio já foi controlado. Foram utilizadas 18 unidades, reunindo um total de 60 bombeiros, e 40 viaturas: Penha, Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI), Duque de Caxias, Campinho, Irajá, Méier, Nova Iguaçu, Jacarepaguá, Tijuca, Humaitá, Ilha do Governador, Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) e do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) com suporte de equipes da Diretoria Geral de Socorro de Emergência (DGSE), do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndios (GTSAI) e do Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) da corporação.



No domingo (30),



As investigações do incêndio estão a cargo da 27ª DP (Vicente de Carvalho). A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio, e que a perícia será realizada no local assim que as chamas forem controladas.





Confusão facilita saques

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma multidão correndo em direção ao fogo para dentro das lojas. Nas imagens, é possível ver homens saindo com mercadorias e distribuindo para as pessoas. Seguranças internos dos estabelecimentos deram tiros para cima na tentativa de dispersar a confusão e evitar roubos. Segundo testemunhas, a polícia está no local tentando controlar a multidão para evitar saques às lojas, que já tiveram itens roubados.



Segundo a PM, agentes do 41ºBPM (Irajá) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) foram deslocados para reforçar o policiamento no perímetro da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA-RJ) localizada no bairro de Irajá, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. A corporação informou também que até o momento, não houve detidos relacionados ao fato.

Multidão corre para interior de lojas atingidas pelo incêndio no Ceasa, nesta segunda-feira (31).

Multidão corre para interior de lojas atingidas pelo incêndio no Ceasa, nesta segunda-feira (31).

Confira a nota na íntegra:



"O Ceasa-RJ informa que o incêndio que atingiu boxes na manhã desta segunda-feira já foi controlado e a área segue monitorada. Os cinco espaços atingidos permanecerão fechados para garantir a segurança de quem circula pela área e para que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil finalizem o trabalho de investigação e perícia.



Cerca de 60 militares de 18 unidades foram empenhados no combate às chamas. Bombeiros dos quartéis de Irajá (24° GBM), Duque de Caxias (14º GBM), Campinho (8º GBM), Penha (28º GBM), Méier (2º GBM), Ilha do Governador (19º GBM), Jacarepaguá (12º GBM), Nova Iguaçu (4º GBM), Tijuca (3/11), Humaitá (1º GBM), do Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) e do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) atuaram no local, com suporte de equipes da Diretoria Geral de Socorro de Emergência (DGSE), do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndios (GTSAI) e do Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) da corporação. Drones e um helicóptero apoiam a operação fazendo o monitoramento aéreo do local, onde já foram utilizados mais de 400 mil litros de água para conter as chamas. Não há relato de vítimas, até o momento.



O Ceasa reitera seu compromisso com a população e garante que não há risco de desabastecimento, uma vez que os demais boxes seguem funcionando plenamente. O órgão, vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária, pesca e Abastecimento, é solidário aos permissionários vitimados e reforça que mantém uma brigada de incêndio para prevenção e pronta atuação na área de circulação de pessoas".